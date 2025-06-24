В России хотят запретить нестандартные имена для детей

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В Госдуме РФ планируется принять запрет на нестандартные имена.

Помните курьезные ситуации с модой на патриотические имена для новорожденных в Советском Союзе? Дележ («Дело Ленина живёт») и Кравасил («Красная армия всех сильней») – это только пара не самых забавных примеров. Но, если вы думаете, что это все «предания старины глубокой», то это совсем не так. И сейчас находится немало оригинальных личностей, который называют своих детей мягко говоря нестандартными именами.

В большой части случаев «оригинальничают» молодые родители, которые, к примеру, дают новорожденным имена персонажей компьютерных игр – Лунара, Мирана, Инвокер (герои популярной игры Dota 2). И это еще относительно «нормальные примеры» полета родительских фантазий.

Недавно депутаты Государственной думы подготовили законопроект, в который предлагают собрать список имен, которые разрешены для детей на территории Российской Федерации.

Проект закона будет официально внесен в Думу, как только будет разработан вариант источника, в котором будут находится «разрешенные имена». По словам замглавы думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой будет создан «большой закрытый список». Правда, из цитаты совершенно непонятно для кого он будет закрытый?

Стоит напомнить согласно Семейному кодексу Российской Федерации детей, нельзя называть именами, в которых фигурируют знаки, числительные, символы и цифры. Также запрещено включение в имя бранных слов, а также титулы, ранги и должности. В любом случае, интересно как будет выглядеть список в его финальном варианте.