В России вводятся новые пенсионные удостоверения. Где и как их можно получить

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Министр заявил, что от старых бумажных пенсионных удостоверений нужно отказываться

С 1 октября 2025 года всех российских пенсионеров ждет важное изменение. В России начнут действовать новые пенсионные удостоверения. Чем они будут отличаться от старых, и как их можно будет получить, мы сейчас и будем разбираться.

На полях Петербургского международного форума Министр труда и социальной защиты в интервью ТАСС напомнил российским пенсионерам, что с 1 октября в России начнут действовать электронные пенсионные удостоверения. Они будут иметь свой уникальный QR-код, что должно его владельцу значительно облегчить процедуру подтверждения своего льготного статуса.

«Электронные удостоверения будут содержать такие же данные, как пластиковые аналоги. Пенсионер сможет зайти в приложение “Госуслуги” и предъявить QR-код при необходимости», – объяснил Котяков в беседе с агентством ТАСС .

То есть никуда ходить и оформлять документ не нужно, а просто достаточно иметь учетную запись на портале “Госуслуги” и смартфон. Новый документ будет содержать всю необходимую информацию о причитающихся его владельцу льготах, что также значительно облегчит жизнь. Не нужно будет хоть за разными справками. А подтвердить право на ту или иную льготу можно будет просто показав QR-код.

Поскольку не все наши пенсионеры дружат с современными технологиями, то они могут по-прежнему пользоваться старыми пенсионными удостоверениями. Их пока никто отменять не собирается.

От современных технологий никуда не уйти, и “цифра” постепенно войдет во все сферы общественной жизни. Тут самое главное, чтобы интернет не отключили…