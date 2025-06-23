В России начинается кризис платной медицины. Россияне стали реже ходить в частные клиники

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Россияне резко сократили визиты к платным специалистам

Еще несколько лет назад платная медицина в России была одной из самых динамично развивающихся отраслей. Новые частные клиники открывались как грибы после дождя. И вот стали поступать данные, что что-то пошло не так.

На сайте Банки.ру появилась интересная статистика, согласно которой за прошедшие месяцы 2025 года россияне снизили траты на медицинские услуги на 8%. Такие выводы сделаны после анализа трансакций по картам клиентов Почта Банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на то, что размер среднего чека увеличился на 11% до 3664 рублей, количество операций оплаты медицинских услуг сократилось на 19%. И это неудивительно, во всем виноват рост цен на медицинские услуги.

Анализ трат россиян показал, что наши люди стали реже обращаться к узким платным специалистам: хирургам, дерматологам, психиатрам, рентгенологам, ортопедам, педиатрам, неврологам и т. д.

Хотелось бы верить, что россияне стали здоровее, однако это не так. Опровержением этого является тот факт, что наши люди стали чаще доверять заботу о своем здоровье государственным медицинским учреждениям.

Также еще одним фактором для обращения в государственные поликлиники стало их оснащение современным и высокотехнологичным оборудованием, что позволяет людям значительно экономить свои средства.

То есть по всем параметрам мы имеем начало кризиса платной медицины в России. Хотя самый лучший вариант, это не болеть, и вообще не ходить по больницам, но так, увы, не бывает…