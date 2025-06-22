«Не могла бросить театр»: Талызина скрывала болезнь и играла на сцене Моссовета до конца

Источник фото: Sergey Bulkin/news.ru

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, скончавшаяся 21 июня на 91-м году жизни, до последних дней оставалась верна своему призванию. Несмотря на тяжелую болезнь и отказ от госпитализации, актриса продолжала играть в театре, демонстрируя невероятную силу духа и преданность искусству.

Последние месяцы жизни актрисы были омрачены болезнью, подробности которой она предпочитала не разглашать. Отказавшись от госпитализации, Талызина предпочла остаться дома, где за ней ухаживала сиделка.

Что поражает – несмотря на тяжелое состояние и проблемы с передвижением, Валентина Илларионовна продолжала выходить на сцену Театра Моссовета, которому посвятила всю свою жизнь. Еще 8 мая она играла Графиню в спектакле «Пиковая дама», а 9 мая принимала участие в праздничном вечере. Это свидетельствует о невероятной силе воли, любви к профессии и желании дарить зрителям свое искусство до последнего вздоха.

Картофель — друг на диете: как наслаждаться популярным овощем и не набирать вес

Прощание с Валентиной Талызиной состоится в Театре Моссовета. Смерть актрисы – невосполнимая утрата для российской культуры. Ее яркий талант, неповторимый голос и запоминающиеся образы навсегда останутся в сердцах миллионов зрителей.