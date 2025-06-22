900 тысяч на жилье: многодетным раздадут миллионы

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Депутаты Госдумы предлагают удвоить выплату на погашение ипотеки для многодетных семей до рекордных 900 тысяч рублей. Насколько эта инициатива жизнеспособна и способна ли она реально повлиять на демографическую ситуацию в стране?

Российские многодетные семьи могут рассчитывать на беспрецедентную поддержку в решении жилищного вопроса. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал планы увеличить выплату на погашение ипотеки до 900 тысяч рублей – вдвое больше, чем сейчас. Реализация этой инициативы, возможно, найдет отражение в бюджете 2026 года.

Подобная мера, безусловно, станет мощным стимулом для семей с тремя и более детьми. 900 тысяч – существенная сумма, способная значительно облегчить бремя ипотеки и сделать жилье более доступным. Однако ряд экспертов выражает сомнения в реалистичности и эффективности такой меры.

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Возникает вопрос: откуда будут взяты средства на финансирование этой программы в условиях сложной экономической ситуации? Может получиться так, что резкое увеличение выплат приведет к инфляции и росту цен на недвижимость, нивелировав позитивный эффект от поддержки.