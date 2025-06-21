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Новое исследование, проведенное среди 20 тысяч тинейджеров, доказало, что продолжительная жара увеличивает риск депрессии и тревожности на 12-13%. Но в то время, как многие страны ищут способы справиться с этим вызовом, Россия переживает аномально холодный июнь.

В Москве, например, синоптики обещают дожди и температуру ниже климатической нормы всю следующую неделю. И хотя многие взрослые недовольны такой погодой, для подростков, испытывающих эмоциональные трудности, прохлада может стать настоящим спасением. Ведь именно жара, согласно исследованию, усугубляет симптомы депрессии и тревоги.

Конечно, холод — не панацея. Подросткам необходима комплексная поддержка, включая психологическую помощь и понимание со стороны взрослых. Однако, необычная погода в России дает повод задуматься: может ли климат играть более значительную роль в формировании психического здоровья, чем мы думали ранее?

Холодный арктический воздух принесет заморозки

Пока ученые ищут ответы, российские подростки, возможно, уже испытывают на себе неожиданный положительный эффект от непривычно холодного июня.