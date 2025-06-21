Общество

Замерзли? Не жалуйтесь: холодный июнь в России скрывает важный секрет

Опубликовано
Ольга Новикова
корреспондент
здоровье наука погода

Источник фото: НьюсВо

Новое исследование, проведенное среди 20 тысяч тинейджеров, доказало, что продолжительная жара увеличивает риск депрессии и тревожности на 12-13%. Но в то время, как многие страны ищут способы справиться с этим вызовом, Россия переживает аномально холодный июнь. 


В Москве, например, синоптики обещают дожди и температуру ниже климатической нормы всю следующую неделю. И хотя многие взрослые недовольны такой погодой, для подростков, испытывающих эмоциональные трудности, прохлада может стать настоящим спасением. Ведь именно жара, согласно исследованию, усугубляет симптомы депрессии и тревоги.

Конечно, холод — не панацея. Подросткам необходима комплексная поддержка, включая психологическую помощь и понимание со стороны взрослых. Однако, необычная погода в России дает повод задуматься: может ли климат играть более значительную роль в формировании психического здоровья, чем мы думали ранее?

Холодный арктический воздух принесет заморозки

«Погода
Погода шепчет 

Пока ученые ищут ответы, российские подростки, возможно, уже испытывают на себе неожиданный положительный эффект от непривычно холодного июня.

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