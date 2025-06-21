Больше, чем мама Дяди Федора: Валентина Талызина и её 70 лет в Театре Моссовета

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Сегодня российская культура понесла невосполнимую утрату. На 91-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Валентина Талызина, актриса, чей голос знаком каждому с детства – именно она подарила голос маме Дяди Федора в мультфильмах о Простоквашино. Но за этим знакомым миллионам образом скрывалась глубокая драматическая актриса, посвятившая 70 лет своей жизни Театру Моссовета, ставшему для нее, по словам режиссера Андрея Житинкина, настоящим домом.

Прощание с Валентиной Илларионовной, как сообщают близкие, пройдет в стенах её родного театра – символичное прощание с актрисой, преданность которой Моссовету Житинкин сравнил с преданностью «домового». Это подчеркивает не только профессиональные заслуги Талызиной, но и её исключительную верность театру, несмотря на многочисленные приглашения в другие труппы. В эпоху «театральных гастролёров» подобная преданность одному театру в течение семи десятилетий выглядит поистине уникально.

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Уход Валентины Талызиной – это не просто потеря талантливой актрисы. Это символ уходящей эпохи, напоминание о ценности преданности и глубины в искусстве, которое сегодня так часто подменяется погоней за мимолетной славой.