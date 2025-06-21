Российских женщин хотят обязать предоставлять чеки по алиментным тратам
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Мужчины, выплачивающие алименты, требуют боле ежесткого контроля за соими деньгами
Алименты всегда были главной проблемой при разводе. К большому сожалению большое количество мужчин пытаются всячески избежать этой ответственности перед своими же детьми. Для них в России даже появился реестр злостных неплательщиков алиментов. Тем не менее большая часть мужского населения ответственно относятся к этим выплатам, однако они выдвигают своим бывшим вполне разумное требование.
Как в интервью
Ни для кого не секрет, что некоторые женщины полученные алименты тратят нецелевым образом, поэтому необходимо ввести систему, при которой они будут обязаны предоставлять чеки и квитанции, подтверждающие, что средства направлены именно на нужды ребенка.
«Алименты в современном российском толковании — это способ манипуляции отцом и отношением ребенка к нему. Мы предлагаем простую и логичную систему: обязать получателей алиментов предоставлять отчет о расходах», — заявил Курбаков.
Мало того, общественники считает, что у отцов, выплачивающих алименты должно быть право решать, что именно покупать ребенку на эти деньги, и таким образом участвовать в воспитании ребенка.
С одной стороны вполне адекватное требование. А с другой стороны кто мешает полноценно общаться со своим же ребенком и влиять на его мировоззрение.
Известно, что данную идею уже поддержал в Совете отцов при уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ. По мнению руководителя этой организации Андрея Коченова, дополнительный контроль позволить избежать нецелевых трат.
А интересно, что по этому поводу скажут наши женщины?