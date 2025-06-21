Российских женщин хотят обязать предоставлять чеки по алиментным тратам

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Мужчины, выплачивающие алименты, требуют боле ежесткого контроля за соими деньгами

Алименты всегда были главной проблемой при разводе. К большому сожалению большое количество мужчин пытаются всячески избежать этой ответственности перед своими же детьми. Для них в России даже появился реестр злостных неплательщиков алиментов. Тем не менее большая часть мужского населения ответственно относятся к этим выплатам, однако они выдвигают своим бывшим вполне разумное требование.

Как в интервью Абзац Медиа заявил председатель общественной межрегиональной организации “Отцы рядом” Иван Курбаков, женщины обязаны отчитываться за каждую копейку потраченных алиментов.

Ни для кого не секрет, что некоторые женщины полученные алименты тратят нецелевым образом, поэтому необходимо ввести систему, при которой они будут обязаны предоставлять чеки и квитанции, подтверждающие, что средства направлены именно на нужды ребенка.

«Алименты в современном российском толковании — это способ манипуляции отцом и отношением ребенка к нему. Мы предлагаем простую и логичную систему: обязать получателей алиментов предоставлять отчет о расходах», — заявил Курбаков.

Мало того, общественники считает, что у отцов, выплачивающих алименты должно быть право решать, что именно покупать ребенку на эти деньги, и таким образом участвовать в воспитании ребенка.

С одной стороны вполне адекватное требование. А с другой стороны кто мешает полноценно общаться со своим же ребенком и влиять на его мировоззрение.

Известно, что данную идею уже поддержал в Совете отцов при уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ. По мнению руководителя этой организации Андрея Коченова, дополнительный контроль позволить избежать нецелевых трат.

А интересно, что по этому поводу скажут наши женщины?