Долой бриллианты: россияне массово скупают эти камни - тренд 2025

Россияне больше не гонятся за классическими бриллиантами.

Новое исследование продаж ювелирного бренда SOKOLOV показывает взрывной рост популярности «цветных» драгоценных камней, а лидером среди них стал яркий и страстный рубин.

За первые пять месяцев 2025 года продажи украшений с рубинами взлетели на впечатляющие 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в денежном выражении рост составил все 40%! В то время как мировые СМИ трубят о гигантских алмазах, найденных в Якутии и Ботсване, россияне голосуют рублем за цвет и индивидуальность.

Эта «рубиновая лихорадка» охватила всю страну, но особенно ярко проявляется в регионах. В Калининграде продажи рубинов выросли на феноменальные 490%, в Сочи — на 173%, а в Екатеринбурге — на 140%. Интересно, что в некоторых городах лидирующие позиции занимают другие «цветные» камни: изумруды популярны в Волгограде и Перми, а топазы — в Воронеже, Казани и Краснодаре. Это говорит о формировании уникальных региональных ювелирных предпочтений.

Средний чек на украшения с рубинами также заметно вырос — на 16%, достигнув 25 158 рублей. Это свидетельствует о том, что россияне готовы платить больше за яркие и необычные украшения. Впрочем, и другие цветные камни не отстают: топазы, сапфиры и изумруды также показали рост цен.

По данным SOKOLOV, россияне чаще всего выбирают серьги, кольца, браслеты и подвески с топазами и изумрудами. Рубины и сапфиры занимают третье и четвертое место соответственно.

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Этот неожиданный тренд на «цветные» камни может быть связан с несколькими факторами: желанием выделиться из толпы, поиском индивидуальности, а также растущим интересом к альтернативным инвестициям в драгоценные камни. Как бы то ни было, «рубиновая лихорадка» в России — это яркое и интересное явление, которое заслуживает внимания.