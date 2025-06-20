Общество

Марат Хуснуллин сообщил плохие новости для рынка недвижимости

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
ипотека недвижимость

Источник фото: globallookpress.com

Льготная семейная ипотека свернута из-за высокой ключевой ставки


В России рухнул объем выдачи ипотеки. По состоянию на январь 2025 года количество выданных жилищных кредитов сократилось на 50%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Текущий год не обещает быть лучше, поскольку только что пришли плохие новости для рынка недвижимости

Как стаз известно, в России не будет льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет. Данная программа отложена из-за напряженного бюджета. Об этом в интервью РБК сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. 

«Сейчас, когда ставка такая высокая, любое новое решение по ипотеке — это огромные бюджетные расходы. И пока Минфин нас здесь не поддерживает в этом вопросе», — пояснил вице-премьер.

Министерство финансов не поддержало инициативу правительства, сославшись на неподъемные расходы в условиях высокой ключевой ставки. Вопрос могут рассмотреть повторно после того, как регулятор смягчит денежно-кредитную политику. 

Тем не менее в России еще продолжает действовать льготная семейная ипотека под 6%, которой vouwen воспользоваться семьи, имеющие детей до 6 лет, или воспитывающие ребенка с инвалидностью. Только в 2025 году бюджетные расходы на финансирование данной программы запланированы в объеме около ₽2 трлн. В случае запуска льготной ипотеки с детьми до 14 лет, бюджетные расходы взлетели бы еще сильнее.

Даже с учетом того, что данная льготная ипотека имела много ограничений, ее отмена сократит на рынке недвижимости дополнительный спрос, что по идее должно негативно сказаться на ценах на квартиры.

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