Силовые ведомства России будут контролировать покупки россиян на маркетплейсах
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Силовики хотят получить доступ к информации о покупке россиян на маркетплейсах
Уже сегодня становится ясно, что как таковая анонимность в интернете прекратила свое существование. Для спецслужб не составляет труда определить переводы в криптовалюте, хотя основатели той технологии обещали полную ее секретность. А теперь силовые структуры будут еще и полностью контролировать все покупки россиян на полулярных маркетплейсах.
Силовые структуры России будут
Об этом сообщили с Минцифры, опубликовавшее новую версию правил, по которым маркетплейсы будут обязаны передавать силовикам все данные в течение суток.
Наверное простым пользователям переживать не надо. Вряд ли силовикам потребуется информация о миллионах сделок в интернете. Ну а если у нас кто-то будет нарушать закон, то должен ответить за это по всей строгости.
Только вот не уточняется, должны ли будут маркетплейсы использовать дополнительное оборудование. Как бы из-за этого цены не выросли.
Если закон одобрят, то он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.