«Вам нужен чек?». Какой подвох скрывается за простым вопросом кассира

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Как оказалось, этот вопрос кассиры в супермаркетах задают не просто так

Часто ли кассиры в супермаркетах задают вопрос, нужен ли вам чек? Без всякого сомнения, вы слышите его ежедневно. И чаще всего с раздражением отмахиваетесь – мол, не нужен мне ваш чек. Но, как оказалось вопрос задается не в качестве раздражающей формальности. Тут в ход идет такой важный пункт, как защита прав потребителей. Но, давайте все рассмотрим более внимательно.

Прежде всего, печать чека, который на первый взгляд стоит копейку для супермаркета это ощутимая статья расходов. Бумага для кассовых аппаратов стоит немало, а обслуживание самих аппаратов становится все дороже. А ежедневная печать чека очень быстро снижает рабочий ресурс кассового аппарата, что значительно увеличивает вероятность его поломки. Хотят ли супермаркеты лишний раз тратить деньги на ремонт? Конечно же, нет!

Лишние секунды, которые требуют от кассира аппарат лишними не бывают. Секунды складываются в минуты, а за месяц в часы. А за эти часы могли через кассу пройти немало покупателей. Значит снова потеря прибыли.

Адвокат Александр Зорин прокомментировал для aif.ru ситуацию с невыдачей торговых чеков на кассе. Для покупателя неполучение чека – это риск. Дело в том, что некоторые магазины хотят уклонится от налогов и скрыть свои доходы. Это может быть препятствием, при ситуации с гарантийными сроками и возврате товара. В подобных ситуациях чек является важным документом, который подтверждает, что покупка действительно была, и этим защищает права покупателя.

В любом случае нужно и чек брать, и проверять сумму на нем. Не секрет, что кассиры часто «случайно ошибаются» и дважды пробивают ваш товар. Или цена на чеке опять же совершенно случайно выходит значительно выше, чем указанная на ценнике…