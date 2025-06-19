“Совсем плох, но держится молодцом”. Известный продюсер рассказал о состоянии здоровья Филиппа Киркорова

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Появились новые подробнсоти о состоянии здоровья Филиппа Киркорова

Множатся слухи о состоянии здоровья Филиппа Киркорова. Недавно певец выписался из больницы, где проходил реабилитацию после озвученного ожога во время концерта, и даже успел выступить на свадьбе у богатого клиента в Ташкенте. Тем не менее состояние поп-короля оставляет желать лучшего.

Как заявил известный продюсер Сергей Дворцов в интервью порталу “Страсти”, Филипп Киркоров совсем плох, но тщательно это скрывает.

Первое публичное появление Киркорова после выписки из больницы произошло на музыкальной Премии МУЗ-ТВ. Уже тогда публика заметила изменения во внешности поп-короля российской сцены. Он натянуто улыбался, и даже слегка шатался. Долго на мероприятии задерживаться не стал, и сразу же после вручения награды покинул его. Через две недели певец отправился в Ташкент, где выступал на свадьбе. И тут многие поклонник отметили, что у их кумира был неважный вид.

По словам Сергея Дворцова за своего коллегу переживают и другие звезды российской эстрады. Все-таки как бы он не скрывал свое состояние здоровья, очевидно, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

«В звездной тусовке говорят, что Филипп Бедросович по состоянию действительно совсем плох, но держится молодцом. Он сейчас реально сдал, но это нормально. Он только начинает восстанавливаться. Я думаю, что для полного выздоровления ему понадобится не менее полугода. Процесс очень долгий», — поделился Дворцов.

Несмотря на то, что он уже выступил на одном мероприятии, в целом артист значительно сократил количество своих выступлений. Продюсер считает, что Киркоров храбрится, и не показывает публике, как ему по-настоящему плохо.

Сокращение концертов и корпоративов лишнее тому подтверждение. Сейчас Киркоров вынужден заниматься своим здоровьем.

«Выступлений у него сейчас в принципе мало. На сегодняшний день пока что гастрольного графика, я так понимаю, у него нет четкого. Надеемся на скорейшее выздоровление. Его состояние оставляет желать лучшего, но он этого не показывает», — заявил Дворцов.

Хотелось бы верить, что это обычный пиар. Однако со здоровьем не шутят. Мы со своей стороны желаем Филиппу скорейшего выздоровления, и надеемся услышать его новые песни.