Работающим пенсионерам напомнили о повышении пенсии. Кому и сколько прибавят?

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Размер надбавок будет напрямую зависеть от выплат работодателей за прошлый год

В этом году работающих пенсионеров ожидает дополнительный перерасчет пенсий. Размер прибавки будет полностью зависеть от результатов работы за прошлый год. Кому и сколько добавят к выплатам мы сейчас и попробуем разобраться.

Более подробно про индексацию пенсий в этом году рассказал ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Перерасчет размера выплат для работающих пенсионеров пройдет 1 августа. Будут учтены страховые взносы, которые оплатил работодатель в 2024 году и трудовой стаж. Эти данные помогут увеличить показатель заработанных пенсионных коэффициентов. Виктор Ляшок уточнил, что индексация пенсии производится в индивидуальном порядке для каждого работающего пенсионера.

Исходя из стоимости одного пенсионного балла в 2024 году в размере 133,05 рубля, максимальный размер выплаты может составить 399,15 руб. Максимально каждый работник может заработать за год три пенсионных балла. Минимальная добавка к пенсии составит 64,1 рубля – это стоимость одного ИПК на 2015 год.

Специалист напомнил, что данный перерасчет пенсий в нашей стране происходит ежегодно. Важно знать, что пересчет проводится для тех пенсионеров, которые работает с официальным оформлением. Второй важный пункт для перерасчета – их работодатель должен отчислять страховые взносы, которые идут в Пенсионный фонд Российской Федерации.

По информации от Ольги Епифановой члена Совета Федерации жители России, у которых ежемесячный доход составляет 100 тыс. рублей, будут получать пенсионную выплату больше, чем 30 тыс. рублей. 145 рублей – именно столько в 2025 году составляет стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента. В этом году сумма фиксированной выплаты к показателю страховой пенсии вырастет до 8907 рублей.

В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 142,67 рубля, то есть в следующем году работающие пенсионеры смогут рассчитывать на максимальную прибавку в размере 428,01 рубля.