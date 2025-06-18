Wildberries запустила конкурента Авито

Источник фото: globallookpress.com

Новая площадка пока работает в тестовом режиме

Интернет торговля продолжает совершенствоваться, покупки становятся все более комфортными. Крупнейший российский маркетплейс сообщил о запуске сервиса, который создаст дополнительную конкуренцию OZON и Авито.

Основатель Wildberries Татьяна Ким в интервью для ТАСС сообщила, что торговая площадка запустила (пока в тестовом режиме) возможность реализации товаров между пользователями сайта. Это обновление действительно поднимет Wildberries на новый уровень.

В данный момент, возможность продаж для физических лиц, можно осуществлять как при помощи сайта, так и используя мобильное приложение. Используя эту возможность, пользователи Wildberries смогут продать при помощи размещенного объявления, товары, которые ранее купили на данном сайте. Соответствующий отдельный раздел получил название «Ресейл».

Важный вопрос – а как физическое лицо может выставить свой товар на продажу в Wildberries? Прежде всего будущий продавец обязан будет пройти верификацию, его "WB кошелек" должен находится на максимальном уровне. После того, как эти условия будут успешно выполнены, в личном кабинете пользователя кнопка «Разместить объявление» станет активной.

Есть список позиций, который физические лица не могут размещать на Wildberries. Это ювелирные изделия, техника, крупногабаритные товары, товары «раздела 18+», алкогольные напитки, продукты питания, фармацевтика, растения. Заявленное ограничение по габариту товара - - 60×40×40 сантиметров. У стоимость выставляемых физическими лицами товаров на Wildberries тоже есть лимит. Минимальная – 50 рублей, максимальная – 25 тыс. рублей.

Представители Wildberries дали разъяснение, что продавец в объявление выставляет фото или видео товара, его описание, а также указывает адрес пункта выдачи, в который он отнесет свой товар. Деньги на счет продавца будут зачислены только после получения товара покупателем. В отделе «Ресейл» будет только 100% предоплата.