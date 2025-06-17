Общество

Зарплата позже, коммуналка позже: облегчит ли новый закон жизнь россиянам?

Опубликовано
Ольга Новикова
корреспондент
ЖКХ экономика

Источник фото: Alexander Legky/Global Look Press

Госдума России приняла законопроект, предусматривающий перенос предельного срока оплаты коммунальных услуг с 10 на 15 число каждого месяца. Нововведение стало ответом на запрос граждан, которые часто получают зарплату 12 или 15 числа, что создаёт проблемы с своевременной оплатой ЖКХ.


По словам инициаторов законопроекта, данная мера направлена на снижение финансового бремени для граждан и позволит избежать начисления штрафов за просрочку платежей.

Переход на новый срок оплаты поднял вопросы о более глубоком реформировании тарифов на коммунальные услуги. Некоторые эксперты и пользователи сети уже высказывают сомнения по поводу эффективности изменения. Например, в соцсетях отмечают, что разница в сроках может оказаться несущественной для тех, кто живёт от зарплаты до зарплаты.

Критика также касается постоянного роста тарифов на коммунальные услуги, что становится серьёзной проблемой для людей с ограниченными доходами. В то же время, поддержка переноса срока некоторые считают важным шагом навстречу гражданам.

Названа зарплата игроков «Северстали»

Контекст изменений в законодательстве подчеркивает необходимость дальнейших улучшений в области ЖКХ, в том числе более прозрачного регулирования тарифов и ответственности управляющих компаний. Новый законопроект вступит в силу после его подписания президентом.

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