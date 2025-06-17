Политолог Юрий Светлов: без США Израиль ждет «разгромное поражение» от Ирана

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17 июня 2025 года пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков охарактеризовал конфликт между Израилем и Ираном как «галопирующую эскалацию» с «абсолютной непредсказуемостью». Заявление прозвучало на фоне призыва президента США Дональда Трампа к эвакуации жителей Тегерана и намеков премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на необходимость устранения духовного лидера Ирана.

Напомним, что новый виток противостояния начался в ночь на 13 июня, когда Израиль запустил операцию «Восстающий лев», нанеся массированный удар по объектам иранской ядерной программы. В ответ Иран объявил о старте собственной операции, нанеся ракетные удары по территории Израиля. Позднее израильская армия сообщила об уничтожении главы Генштаба Ирана Али Шадмани в результате бомбардировки Тегерана. Иран, в свою очередь, заявил о перехвате израильского дрона над городом Кашан, целью которого был ядерный объект в Натанзе.

Политолог Юрий Светлов в беседе с журналистами заявил, что без военной помощи США израильская армия не сможет противостоять Ирану в затяжном конфликте.

«Победа в глазах Ирана — это полное уничтожение Израиля. В свою очередь Израиль хочет нанести Ирану максимальный ущерб, а также добиться смены политического режима в Исламской Республике», — отметил эксперт.

По его мнению, превосходство Израиля опирается на американскую поддержку, и прекращение поставок оружия и разведданных может привести к «разгромному поражению» ЦАХАЛ.

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Политолог Владимир Шаповалов, комментируя ситуацию, подчеркнул, что ни одна из сторон не обладает ресурсами для полного уничтожения оппонента. Он отметил, что заявления Ирана о намерении «уничтожить Израиль» следует рассматривать как политическую риторику. Шаповалов также указал на уязвимости израильской системы ПРО «Железный купол» и ликвидацию агентов «Моссада» в Иране, что подрывает миф о непревзойденной военной мощи Израиля.