Новые правила расселении людей при сносе домов по КРТ. В России начинается мягкая национализация жилья

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В России изменились правила рассления домов при реализации программы КРТ

Еще совсем недавно квартира, как элемент собственности, фактически была неприкасаемая. Лишиться своего жилья россияне могут только в исключительных случаях. Однако новый закон, который приняли в Госдуме, полностью меняет правила игры. И теперь появился еще один повод, когда человека могут без его согласия выселить из его же квартиры.

Как пишет издание РБК , российские депутаты во втором чтении приняли законопроект, о расселении людей при сносе домов по осуществлении программы комплексного развития территорий. Теперь по новым правилам власти городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, получают право самостоятельно определять, куда переселять людей при КРТ.

Что это означает на практике? Как известно в Москве сейчас действует программа реновации, когда сносят старое жилье, и на его месте строят новое. При этом людей из этих домов обязаны переселить в новое жилье, которое будет аналогичное старому по метражу и удобствам. В этом случае люди имеют право выбрать себе квартиру в нужном для себя районе.

Согласно новому закону они это право теряют. То есть им обязательно выдадут новую квартиру, только в том районе, где решат власти вышеупомянутых городов.

По факту может получиться история, когда у человека отберут квартиру с рыночной стоимостью 10 млн. рублей, а переселят в аналогичную в другом районе, но с рыночной стоимостью 5 млн. рублей. И у человека не будет никаких прав оспорить это решение.

Фактически в России запускается принудительная деприватизация жилья. Пока это грозит жителя городов федерального значения. Но как показывает практика, позднее аналогичные законы принимаются и в регионах. Получается, что новый закон отстаивает права застройщика, который хочет возвести новый дом в престижном месте, а это значит, что теперь несогласных жильцов выселить из старого дома будет гораздо проще. Невероятно, но факт…