«Он стал какой-то неприятный и отталкивающий». Известный продюсер поставил Shaman неутешительный диагноз

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Продюсер Сергей Лавров считает, что Shaman заболел звездной болезнью

В сентябре 2025 года в России пройдет музыкальный конкурс “Интервидение”. Нашу страну на нем будет предъявлять Shaman. Многие эксперты считают его фаворитом, однако известный продюсер считает, что не все так очевидно.

Известный продюсер Сергей Лавров заявил в интервью изданию NEWS.ru, что помешать выиграть конкурс Ярославу Дронову может его звездная болезнь. Последнее время Shaman начал отталкивать поклонников своим поведением. Если раньше он был простым и хорошим парнем, то сегодня популярность с ним сыграла злую шутку, он “зазвездился”.

«В принципе, он талантливый. Просто, считаю, Ярослав сейчас немножко оттолкнул людей своим поведением, какой-то звездностью. У меня ощущение, что у него крышу снесло от звездной болезни. Я смотрю со стороны, поэтому могу ошибаться, конечно, но мне кажется, он стал какой-то неприятный и отталкивающий. Это мое личное мнение, мое восприятие этого артиста», — сказал Лавров.

Также продюсер напомнил, что Дронов начинал свою карьеру с исполнения кавер версий известных песен, и предлагал известным артистам спеть с ним дуэтом.

А на конкурсе “Интервидение” Shaman исполнит песню «Прямо по сердцу», которую для него специально написал композитор Максим Фадеев. Эту песню уже можно послушать на всех отечественных цифровых площадках.

В любом случае на конкурсе мы будем болеть за Ярослава Дронова, и желаем ему победы!