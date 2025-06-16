Кладоспориоза на томатах теперь не боюсь: этот аптечный препарат эффективно уничтожает грибковые инфекции

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Опасный недуг – кладоспориоз, может в короткие сроки погубить все растения на грядке. Чтобы предупредить развитие заболевания, совсем не обязательно использовать токсичную химию. Аптечный препарат поможет защитить огородные культуры.

Опытные дачники знают, насколько опасны грибковые инфекции для растений. Стоит одному томатному кусту подцепить болячку, как она моментально перекинется на все растения. Как правило, развитию патогенов способствует благоприятная (теплая и влажная) среда, которая часто образуется в теплицах при недостаточном проветривании. Больные растения приходится удалять и сжигать, а дачник остается без урожая томатов.

Дачник со стажем и знаменитый блогер Иван Русских поделился своим опытом и рассказал о том, как предотвратить развитие кладоспориоза на растениях. Для этого он предлагает воспользоваться дешевым аптечным препаратом – нистатином. Это лекарственное средство обладает противогрибковым действием и хорошо справляется с такими недугами на растениях, как кладоспориоз, фузариоз, мучнистая роса, белая и серая гниль.

На основе нистатина следует приготовить специальный раствор, которым затем обрабатывают огородные культуры по листу. Для защитной смеси берут – водку (25 мл), салициловую кислоту (25 мл), нистатин (1 таблетка 500 000 ед) и воду (2 литра). Нистатин перетирают в порошок, смешивают со спиртом и кислотой, а затем разбавляют жидкостью. Обработку растений проводят в утренние или вечерние часы.

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