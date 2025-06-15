В США обнаружена свалка с ржавеющими автомобилями ВАЗ-1111 «Ока»

Источник фото: t.me/romanap14/2035

Если забрать эти авто в Россию и отреставрировать, то наверняка найдутся покупатели

Во многих российских Telegram-каналах набирает популярность новость о том, что в США найдена свалка, на которых находится более 10 автомобилей ВАЗ-1111 «Ока», в разном состоянии и комплектации. У многих пользователей сети появилось подозрение, что это является делом рук фотошопа, тем не менее это оказалось истинной правдой.

Фотографии датируется 2025 годом. Свалка находится в штате Колорадо, на ней имеется даже спортивная версия «Оки», а также коммерческий вариант авто.

После того как пытливые умы начали разбираться каким образом российский автомобиль оказался в США выяснилось, что их туда пригнал некий предприниматель, с целью перепродажи. Однако спроса на эти машины не было, и поэтому “Ока” так и осталась ржаветь под открытым небом.

Позднее выяснилось, что импортом ВАЗ-1111 «Ока» занималась компания MIROX Corporation из Невады, были даже гоночные модели, с 2003 по 2006 годы.

Если «Оку» плохо покупали в России, то почему ее должны были покупать в США? Хотя повод для новости очень интересный...