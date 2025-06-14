В России хотят запретить термины «экомех» и «экокожа»

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В Совфеде объяснили, что некоторые термины вводят покупателей в заблужение, чем пользуются нерадивые продавцы

В России могут запретить такие торговые термины, как “экокожа”, “экомех” и “веганкожа”. Запрет должен быть временным, и это должно защитить российских потребителей от подделок и фальсификата.

Соответствующее обращение в правительство подготовили в Совете федераций. В случае одобрения оно будет действовать до момента соответствующий изменений в техническом регламенте Таможенного союза.

Основание для этого стало предложение Российского союза кожевников и обувщиков (РСКО). По мнению специалистов на рынке все чаще под видом натуральной кожи продают товары из синтетических материалов, что является нарушением закона о защите прав потребителей.

Чаще всего этим грешат маркетплейсы, на которых продается одежда, обувь и другие изделия, изготовленные из искусственных материалов, в то время как на этикетках и карточках товара указано, что они сделаны из натуральной кожи.

В случае одобрения правительство данного предложения, из рекламы и при продаже продавцам будет запрещено использовать слова “экокожа”, “экомех” и “веганкожа”.

Минпромторг также поддерживает данный запрет, и приступил к разработке соответствующих предложений для внесения изменений в технический регламент ЕАЭС в части уточнения термина «кожа». Но как показывает практика, процедура согласования таких вопросов с участниками содружества очень сложная, и может длиться годами.