Вернуть деньги за невозвратный билет. Юрист рассказал, в каких случаях это возможно сделать

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Юрист рассказывает в каком случае вы можете потребовать возврат своих средств

Сейчас в полном разгаре идет лето – начался долгожданный сезон отпусков. Многие готовятся к отдыху с самого начала года – договариваются на работе, откладывают деньги, чтобы уже отдохнуть как следует. Правда бывает, что билеты для поездки уже куплены, и вдруг случается какая-нибудь неприятность. Путешествие откладывается (а то и вообще отменяется), а деньги на невозвратный билет уже потрачены, и их не вернуть. Но, как оказалось и в подобных случаях есть исключение. Как можно вернуть средства за невозвратный билет, рассказала информационному агентству «Прайм» юрист Мария Яковлева.

Не все пассажиры знают, но правила железнодорожных и авиаперевозок предусматривают возможность вернуть часть потраченных на билет средств. Правда, для этого должна быть уважительная причина.

Уважительная причина для возврата денег за билет – это болезнь либо самого пассажира, либо кто-то из членов его семьи. Также правило возврата действует в случае такой печальной ситуации, как смерть кого-то из близких родственников. В любом случае необходимо подготовить подтверждающие документы чтобы вернуть потраченные на билет деньги.

Кроме того, веским основанием для частичного или даже полного возврата денег (в том числе и по невозвратному тарифу) является случай, когда рейс задерживается или отменяется по вине перевозчика. А вот причина из разряда «передумал ехать/лететь» уважительной не считается и средства никто возвращать не будет.