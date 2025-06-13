Соучредитель LinkedIn назвал главное преимущество поколения зумеров при устройстве на работу

Источник фото: globallookpress.com

Известный бизнесмен назвал главное преимущество молодежи, котрое она должна использовать при трудоустройстве

Среди современных работодателей укоренился тренд не брать на работу поколение людей, рожденных с 1997 по 2012 год. Принято считать, что поколение зумеров очень ленивое, и вообще не хочет ходить на работу. Неожиданно за данную возрастную группу людей заступился соучредитель LinkedIn Рид Хоффман.

Главное преимущество поколения зумеров, по его мнению заключается в том, что они умеют отлично пользоваться искусственным интеллектом.

«Вы — поколение ИИ. Вы — аборигены ИИ. Поэтому тот факт, что в вашем наборе инструментов есть ИИ, — это одна из вещей, которая делает вас невероятно привлекательными», — сказал Хоффман в видео, опубликованном на его канале YouTube в четверг.

Хоффман не исключает того факта, что ИИ в какой-то степени может сократить существенное количество рабочих мест. Однако именно молодежь данную технологию просто обязана использовать в своих интересах.

Бизнесмен приводит в пример, как нынешние работодатели бояться этого самого ИИ. Именно поэтому нынешняя молодежь должна показать свое умение пользоваться данной технологией.

Насколько верны данные утверждения, покажет только время. Возможно надежды на ИИ сильно преувеличены. Уже имеются факты, когда некоторые компании, внедрившие в свою работу нейросети, потом от них отказалась. Как знать, возможно и в этом плане поколению зумеров опять не повезет.