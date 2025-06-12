Сергей Галицкий поддержал идею отмены в России пенсий, но с одной оговоркой

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Сергей Галицкий в очередной раз показал нестандартность своего мышления

Недавно в России много шума наделало предложение известного бизнесмена Константина Малофеева отменить пенсии всем россиянам, рожденным после 1995 года. По мнению предпринимателя именно такие жесткие меры должны способствовать решению демографии. Стоит признать, что такое предложение звучит не первый раз, сторонников такого подхода довольно много, и один из них владелец футбольного клуба “Краснодар” Сергей Галицкий.

Еще в далеком 2013 году в своем интервью журналу Forbes он заявил, что идея не платить пенсии россиянам имеет право на жизнь, но только лишь при одном условии.

«Я предлагал не начинать платить пенсию до тех пор, пока человек раз в год не будет проходить полное медицинское обследование. У нас люди не привыкли за собой следить. Некоторые вещи, к сожалению, нужно насаждать.

Необходимо улучшать общий уровень жизни. Мы должны прекратить жить горизонтом в 100 лет. Забыть эту советскую тему про внуков, детей, чтобы не было войны, эти сказки про светлое будущее. Наша жизнь индивидуальна и единственна», — говорил Галицкий популярному изданию.

С одной стороны хотелось бы Галицкому поаплодировать за такую идею, однако при этом хочется и возразить. Абсолютно с ним согласен, что следить за своим здоровьем необходимо. Но надо представлять в какой ад превращается сегодня посещение наших поликлиник. Отсидеть несколько часов в очереди на прием к врачу, а потом столько же отстоять очереди сдавая анализы, это непростое дело. Да и стоит признать, что для многих российских врачей диспансеризация превращается в мероприятие для галочки, и поэтому иногда они не замечают явных признаков серьезных болезней.

Тем не менее предложение Галицкого реально классное. А вы друзья его поддерживаете?