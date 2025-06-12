«Глянцевая ложь» и тело без фотошопа: Джулия Фокс «разнесла» стандарты красоты и поддержала Блейк Лайвли

Источник фото: Shatokhina Natalia/news.ru,C Victorio/Keystone Press Agency

На днях, актриса Джулия Фокс публично поддержала Блейк Лайвли в её юридической борьбе с режиссёром Джастином Бальдони. Напомним, что звезда «Сплетницы» одержала первую победу в суде: иск Бальдони о клевете на 400 млн долларов против Лайвли и её мужа Райана Рейнольдса был отклонён судьёй Льюисом Дж. Лайманом.

Итоговое слушание назначено на март 2026 года.

Выступая на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке, Фокс в интервью Daily Mail заявила:

«Я всегда поддерживаю женщин. Я поддерживаю Блейк Лайвли, потому что женщины должны держаться вместе, независимо от обстоятельств».

Актриса подчеркнула, что сама сталкивалась с несправедливой критикой в интернете, и выразила солидарность с Лайвли, осудив жестокость СМИ и общественности.

«Наказание для женщин всегда перевешивает преступление, а мы даже не знаем, было ли оно», — добавила она, призвав прекратить спекуляции.

Фокс также заявила, что никогда не будет работать с Бальдони, даже если обвинения Лайвли окажутся беспочвенными.

На премьере фильма «Тренер» на том же фестивале Джулия Фокс в интервью People затронула ещё одну важную тему — нереалистичные стандарты красоты, навязываемые индустрией. 35-летняя актриса призвала к откровенности в вопросах внешности, подчеркнув, что ложные идеалы на обложках журналов вредят женщинам.

«Если вы не честны, это плохо для всех. Никто не выглядит так, как на глянцевых фото», — отметила она, призывая говорить правду о косметических процедурах.

Фокс призналась, что в прошлом делала липосакцию и ботокс, но сейчас принимает своё тело таким, какое оно есть.

«Я вся обвисшая, всё сидит не так, как раньше. Но я ничего не собираюсь с этим делать», — заявила актриса, подчёркивая важность искренности как акта поддержки женского сообщества.

На фоне дискуссий о женской солидарности и честности в индустрии стоит вспомнить историю Виктории Бони , российской звезды реалити-шоу, которая поделилась своим опытом в Голливуде. В 2001 году, пытаясь построить карьеру в США, она столкнулась с домогательствами со стороны режиссёра и продюсера Харви Вайнштейна.

"Он пригласил меня в номер, и я, не ожидая подвоха, согласилась. Когда он начал расстёгивать рубашку и пошёл ко мне с этим отвратительным шрамом на животе… Я сразу сказала: "Нет-нет-нет, я буду кричать!” И сбежала оттуда", — заявила она.

Ещё один тревожный эпизод связан с рэпером Diddy, чьё поведение вызвало у Виктории опасения.

"Я приехала на ужин, где он должен был появиться. Всё было как в фильме — он заходит, с ним свита человек пятнадцать. Потом мне предложили поехать в Даунтаун. Я уже почти согласилась, но на парковке увидела, как он кричит прямо в лицо какому-то парню. И тут меня осенило — если сейчас поеду, меня потом никто не найдёт. Я сбежала", — вспоминает она.

Эти события заставили Боню отказаться от голливудской мечты и переехать в Монако, где она начала новую главу жизни.

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Истории Фокс и Бони подчёркивают системные проблемы индустрии развлечений: от объективизации женщин до давления нереалистичных стандартов красоты. Откровенность Джулии Фокс о косметических процедурах и её поддержка Блейк Лайвли, а также решимость Виктории Бони говорить о пережитом опыте формируют новую волну искренности. Эти женщины призывают к солидарности, честности и принятию себя, разрушая глянцевые иллюзии и поддерживая друг друга в борьбе за справедливость.