Врачи бьют тревогу по поводу состояния здоровья Льва Лещенко

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Медики бьют тревогу по поводу состояния здоровья Льва Лещенко и настяотельно советуют ему себя беречь

Несмотря на свой почтенный возраст 83 года Лев Лещенко до сих пор дает концерты. Со слова мэтра российской эстрады, все артисты должны уходить на пенсию как можно позже, поскольку уход со сцены для них равносилен забвению. Однако с этим выражением категорически не согласны медики.

В интервью изданию “Абзац” профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев заявил, что такой подход к жизни может очень плохо закончиться.

«После 70 лет работать уже очень тяжело, но многие артисты просто не могут жить без сцены. Посмотрите на Льва Лещенко. Разве он способен выходить на сцену? Нет, конечно! Но он выходит. Голосовые способности уже давно не те, сил нет. Он передвигается безумно плохо, но все равно не может жить без выступлений. Он тратит львиную долю сил, чтобы доказать другим, что он на что-то способен. Это опасно для здоровья».

Совсем недавно на юбилейном концерте Александра Буйнова Лещенко выступил с загипсованной рукой. Сам певец признался, что у него сломана рука, однако подробностей происшествия рассказывать не стал.

Учитывая серьезное заболевание - транстиретиновый амилоидоз, которым болен Лещенко, за здоровьем необходимо следить постоянно. При данном недуге поражаются основные органы организма. Для лечения необходимо делать дорогостоящие инъекции препарата, стоимость которого превышает 1,8 млн. рублей. Государство уже оплатило одно такое лечение, и Льву Валерьяновичу стало легче. Он завершил гастролировать по России, однако иногда дает концерты в Москве.

Также Лещенко в его позиции поддерживает и Юрий Антонов, который также в своем преклонном возрасте

В любом случае себя беречь необходимо, к сожалению 83 года это очень большие цифры…