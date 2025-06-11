В России изменились правила оформления дарственной на недвижимость

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Теперь любая дарственная будет офомляться исключительно у нотариуса, также значительно вырастет стоимость данной процедуры

Начиная с 2025 года в России существенно изменились правила оформления дарственной на недвижимость. Теперь оформить этот документ станет труднее и дороже.

Если ранее дарственную можно было оформить согласно обычному письменному договору, оформив его в МФЦ или портал “Госуслуг”, при этом заплатив госпошлину в размере 2000 рублей для физлиц и 22 000 рублей для юридических, то теперь все будет иначе.

Теперь оформить дарственную на любую недвижимость можно исключительно у нотариуса. Естественно, что теперь это процедура обойдется дороже. Теперь участнику этой сделки необходимо заплатить госпошлину за регистрацию и плату за нотариальные услуги.

Госпошлина для физических лиц отныне составляет 4000 рублей, а для юридических 44 000 рублей.

Также придется оплатить услуги нотариуса, которые состоят из двух частей. Заверить договор дарения стоит по федеральному тарифу в размере 0,5% от кадастровой стоимости недвижимости, но не меньше 300 рублей и не больше 20 000 рублей. Региональный тариф составляет 7000 рублей.

Если федеральный тариф одинаков для всех российских регионов, то региональный тариф устанавливается на местах местной нотариальной палатой.

Также изменилась форма нотариального договора. Если ранее его можно было составлять в свободной форме, то теперь этот документ должен соответствовать требованиям нотариуса. То есть форма будет унифицирована, и опять же составление договора обойдется в сумму до 5000 рублей за один документ.

Значительно увеличиваются налоги для получателей дарственной. Теперь они должны заплатить налог в размере 13%, если стоимость квартиры ниже 2,5 млн. рублей, и 15%, если ее стоимость выше указанной суммы.

Если дарение происходит между родственниками, то налоги платить не надо.

Данные изменения продиктованы участившимися случаями мошеннических схем по отъему недвижимости у граждан. Но в любом случае, теперь оформление дарственной на квартиру для близких родственников станет значительно дороже…