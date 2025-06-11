«У нас достаточное количество жалоб на компанию»: HeadHunter проверит ФАС

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Что ожидает популярную интернет-платформу по поиску работы?

В 2020 году в Рунете появился сервис по поиску работы и персонала HeadHunter. За двадцать пять лет данный сайт стал лидером в данной области с долей около 57%. В данный момент по словам главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максима Шаскольского готовится проверка HeadHunter. Также изучаются данные таких популярных сервисов как «Авито», «Зарплата.ру» и SuperJob. Информацию об этом разместил новостной портал «Коммерсантъ» .

Руководитель ФАС пояснил, что проведение подобной проверки в отношении HeadHunter, совсем не говорит о том, что у компании есть какие-либо серьезные нарушения. Тем не менее, антимонопольная служба получила немало жалоб на НН. Об этом сообщили уже в «РИА Новости».

На данный момент на сайте HeadHunter зарегистрировано более 54 млн. человек. В первом квартале 2005 года выручка данного сервиса выросла уже более чем на 11% по сравнению с показателями прошлого года.

Новости о текущей проверке не прошли незамеченными. Стоимость акций HeadHunter упали на 5.4%. Представитель HH заявили, что официальных запросов по поводу нарушений от ФАС не было и организация готова предоставить все необходимые данные о работе сайта для проверки.

Что ждет HeadHunter в будущем? Это вопрос открытый и зависит от того, найдут ли представители ФАС какие-либо нарушения, и насколько эти нарушения будут серьезными. В любом случае, проверка компаний со стороны государства является нормой. Причем в любой стране, и не только в России.