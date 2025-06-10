Fix Price превращается в алкомаркет? Торговая сеть сообщила о расширении ассортимента продукции

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Эксперимент по торговле алкоголем прошел успешно, и теперь этот опыт будет реализован по всей России

Торговая сеть Fix Price появилась в России в 2007 году и быстро завоевала среди россиян популярность, благодаря своей торговой политике фиксированных цен. У руководства компании большие планы. Магазины этого ритейлера открылись в некоторых странах СНГ, а в конце 2025 года планируется выход на рынок Сербии. Но это еще не все планы.

Как сообщил управляющий директор компании Дмитрий Кирсанов в интервью изданию “Коммерсант” , эксперимент по реализации алкогольных продуктов, прошедший в начале этого года, завершился успешно. Поэтому, начиная со второй половины 2025 года, крепкий алкоголь будет продаваться в магазинах этой торговой сети по всей стране. Исключение составляют торговые точки, которые находятся очень близко к общеобразовательным и культурным заведениям, а также больницам.

«Но таких точек в нашей сети не так много по всей стране», — уточнил Кирсанов.

Лицензию на продажу алкоголя Fix Price получил в начале 2025 года. Первые тестовые продажи крепких напитков торговая сеть провела в нескольких торговых точках Москвы. Испытания на москвичах прошли успешно, и теперь этот опыт будет распространен на всю Россию.

На самом деле весьма рискованный шаг. Согласно последней статистики россияне все меньше потребляют водки и коньяка, все больше переходят на вина. А в некоторых регионах, например как в Вологодской области, действуют жесткие ограничения на продажу алкоголя. Да и держать фиксированной цены на этот вид товара вряд ли получится, поскольку государство постоянно повышает акцизы, и спиртное в России дорожает…