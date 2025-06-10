Непатриотичное заявление Сергея Галицкого. Бизнесмен честно сказал, почему не любит отдыхать в России

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Сергей Галицкий честно признался, что в России нет нормальной туристической инфраструктуры

Наверное трудно найти в России более патриотичного миллиардера, чем Сергей Галицкий. Человек, который с нуля построил крупнейшую торговую сеть страны “Магнит”, а также вывел в чемпионы клуб “Краснодар”. Также подарил своему городу шикарный парк, которому завидует вся страна. Но в одном из последних своих интервью изданию Forbes, Галицкий сделал признание, после которого стало обидно за нашу державу.

Как сам признался сам Сергей Галицкий, он практически никогда не отдыхает в России. Его много чего не устраивает в этом плане в стране. Например, в Москве, по его словам, всегда мало солнца, постоянные пробки, и тяжелый воздух. Даже несмотря на то, столица очень комфортный город для проживания, его это не прельщает.

Также Галицкий любит Санкт-Петербург, но и здесь ему маловато солнца.

Помимо этого, по мнению бизнесмена, в России еще много красивых городов, таких как Казань, Белгород, Липецк. Есть регионы с красивой природой, как Алтай, Байкал, Урал. Но галицкий честно признался, что любит отдыхать за границей, а самое любимое его место, это Италия.

“Я лечу отдыхать за границу. Куда бы вы на моем месте в России ездили отдыхать? Нужно быть честным, мы должны здесь создавать инфраструктуру, чтобы все хотели оставаться здесь. Мне нравится Италия. Ничего сверхъестественного. Кухня простая, солнце и в историческом плане интересная страна!”, - говорил Галицкий в интервью Forbes.

Конечно же можно долго возмущаться, однако стоит признаться, что Сергей Галицкий во много прав. К большому сожалению у нас мало хорошо обустроенных мест для отдыха, разве только Сочи. Поэтому и отдых в родной стране иногда дороже, чем за границей. Увы, нет таких предпринимателей как он, которые готовы вкладываться в родную страну и делать ее лучше…