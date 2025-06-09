Наталью Поклонскую не узнать. “Няш-мяш” кардинально сменила свой образ

Источник фото: globallookpress.com

У бывшего прокурора новая прическа

Наталья Поклонская уже давно ушла из большой политики, однако каждое ее публичное появление широко обсуждается публикой. Не так давно много шума наделало ее открытый урок для школьников, на котором она рассказывала о язычестве. Чуть позже она провела фотосессию в старинных языческих нарядах. И вот сегодня она в очередной раз смогла удивить своих поклонников.

Наталья Поклонская сменила прическу. Она появилась в Москве в новом образе с афрокосами. Это произошло во время посещения концерта музыканта Элизбара в одном из культурных центров столицы.

Фото в новом образе Поклонская выложила в своем Telegram-канале.

Фотографию она сопроводила следующими словами:

«Музыка Элизбара волшебная! Пусть древние арфа, флейты и чаши лечат души и помогают создавать новую красивую и гармоничную реальность нашего мира».

Как вам такое преображение “Няш-мяш”?