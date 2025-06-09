В России набирает популярность стоматологический туризм
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Многим россиянам оказалось не по карману опсещение стоматолога
За последние несколько лет стоимость лечения зубов в России подскочила очень сильно. Не все россияне могут себе позволить посещение стоматолога по таким ценам. Остается либо копить деньги, либо ходить без зубов. Однако есть и третий вариант, который стремительно набирает популярность среди наших соотечественников.
Россияне все чаще выбирают вариант лечения зубов за границей. Как пишут
Как говорят специалисты, чаще всего за границу ездят люди, которые нуждаются в проведении сложных и дорогостоящих процедур, таких как имплантация и протезирование. Молодежь за границей предпочитает в “зубных” турах решать проблемы прикуса, с использованием брекетов и элайнеров. А также устанавливают виниры и люминиры.
Наиболее популярные направления для лечения зубов, это Турция, Вьетнам и Китай. Несмотря на то, что посещение стоматолога в Турции стоит практически столько же как в московских клиниках, россияне выбирают именно их, чтобы параллельно еще и отдохнуть на местных курортах.
Однако лечение за рубежом сопряжено с определенным риском. Чтобы минимизировать возможные неприятности, россиянам рекомендуют выбирать клиники, имеющие международные сертификаты, а также внимательно изучать отзывы клиентов.
Между тем более приемлемые варианты можно найти внутри России. Почти в два раза дешевле обойдется лечение в Рязанской, Владимирской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. В этих регионах по сравнению с Москвой цены на лечение ниже на 30–50%.
Ну а чтобы избежать посещение стоматолога, нужно правильно следить за здоровьем своих зубов, если это конечно у вас получиться…