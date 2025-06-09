В России набирает популярность стоматологический туризм

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Многим россиянам оказалось не по карману опсещение стоматолога

За последние несколько лет стоимость лечения зубов в России подскочила очень сильно. Не все россияне могут себе позволить посещение стоматолога по таким ценам. Остается либо копить деньги, либо ходить без зубов. Однако есть и третий вариант, который стремительно набирает популярность среди наших соотечественников.

Россияне все чаще выбирают вариант лечения зубов за границей. Как пишут “Известия” , за последние несколько лет популярность так называемых стоматологических туров выросла в несколько раз. Фирмы, которые этим занимаются, помогают своим клиентам в оформлении необходимых документов, трансфер, размещение, сопровождение и, в некоторых случаях, последующее наблюдение.

Как говорят специалисты, чаще всего за границу ездят люди, которые нуждаются в проведении сложных и дорогостоящих процедур, таких как имплантация и протезирование. Молодежь за границей предпочитает в “зубных” турах решать проблемы прикуса, с использованием брекетов и элайнеров. А также устанавливают виниры и люминиры.

Наиболее популярные направления для лечения зубов, это Турция, Вьетнам и Китай. Несмотря на то, что посещение стоматолога в Турции стоит практически столько же как в московских клиниках, россияне выбирают именно их, чтобы параллельно еще и отдохнуть на местных курортах.

Однако лечение за рубежом сопряжено с определенным риском. Чтобы минимизировать возможные неприятности, россиянам рекомендуют выбирать клиники, имеющие международные сертификаты, а также внимательно изучать отзывы клиентов.

Между тем более приемлемые варианты можно найти внутри России. Почти в два раза дешевле обойдется лечение в Рязанской, Владимирской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. В этих регионах по сравнению с Москвой цены на лечение ниже на 30–50%.

Ну а чтобы избежать посещение стоматолога, нужно правильно следить за здоровьем своих зубов, если это конечно у вас получиться…