Вам достались долги по наследству? Адвокат рассказал в каких случаях их можно не платить

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Неприятно выплачивать чужие долги. В российском законодательсве есть варианты как этого не делать

По старинке многие привыкли к тому, что любое наследство, это улучшение материального состояния человека. Однако бурное кредитование населения последних десятилетий привело к тому, что сегодня некоторые наши люди получают в наследство долги своих умерших родственников, которые по российским законам необходимо выплачивать. Согласитесь, что не очень хорошая перспектива. Тем не менее есть варианты как избежать этой неприятной процедуры.

Самый простой вариант не принимать на себя долги родственников, это просто отказаться от наследства. Но в российском законодательстве есть и другие способы, как избежать ненужных обязательств.

В интервью изданию “Прайм” адвокат Елена Кудерко перечислила исключения в российском законодательстве, которые избавляют наследников от обременительных выплат.

Надо четко уяснить, что долги по наследству могут выплачиваться только в пределах стоимости унаследованной собственности. Все что выше, выплате не подлежит.

Если кредиты умершего родственника были застрахованы, то их обязана выплачивать страховая компания.

Еще один важный момент, это срок давности по долгам. Сегодня он равен трем годам. Если кредитная организация в течение этого срока не обратилась в суд с требованием погасить задолженность, то и долги выплачивать не нужно. Если же за долг спорят сразу несколько кредитных организаций, то преимущество получает та компания, которая раньше обратилась в суд.

Также юрист советует наследникам через нотариуса направлять запрос в бюро кредитных историй, чтобы узнать информацию о возможных долгах наследодателя, и только после этого принимать решение о вступлении в наследство.