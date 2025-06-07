Россиянам хотят запретить посещать пляжи с животными
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МЧС планирует запретить купание на общественных пляжах любых животных
Наконец-то настало лето, т во многих городах России начали свою работу пляжи. Россияне всеми семьями потянулись на берега водоемов, где с удовольствием купаются и загорают. Зачастую они с собой берут своих любимых питомцев, которые также активно принимают водные процедуры. Возможно это последнее лето, когда такое может быть.
Как стало известно изданию
Данное решение обосновывается тем, что шерсть животных остается в воде, что нарушает правила гигиены и безопасности. Ограничение должно вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
На данный момент документ находится на стадии обсуждения. В случае его одобрения, россиянам, имеющим животных, придется выбирать одно из двух, либо пляжный отдых по правилам, либо неофициальные берега с риском штрафов.
Как друзья, одобряете такие ограничения?