Россиянам хотят запретить посещать пляжи с животными

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МЧС планирует запретить купание на общественных пляжах любых животных

Наконец-то настало лето, т во многих городах России начали свою работу пляжи. Россияне всеми семьями потянулись на берега водоемов, где с удовольствием купаются и загорают. Зачастую они с собой берут своих любимых питомцев, которые также активно принимают водные процедуры. Возможно это последнее лето, когда такое может быть.

Как стало известно изданию РБК , МЧС подготовило приказ, согласно которому в России будет запрещено приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей. Данный документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Данное решение обосновывается тем, что шерсть животных остается в воде, что нарушает правила гигиены и безопасности. Ограничение должно вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

На данный момент документ находится на стадии обсуждения. В случае его одобрения, россиянам, имеющим животных, придется выбирать одно из двух, либо пляжный отдых по правилам, либо неофициальные берега с риском штрафов.

Как друзья, одобряете такие ограничения?