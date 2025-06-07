Торговая сеть “Магнит” решила продать часть своих магазинов

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Торговая сеть «Магнит» планирует отказаться от магазинов формата гипермаркет

Крупнейшая российская торговая сеть «Магнит» задумалась о серьезном изменении своей бизнес-схемы. В ближайшем времени компания может расстаться с частью своих магазинов.

Как стало известно изданию «Коммерсантъ» , руководство «Магнита» рассматривает возможность продажи своих гипермаркетов. Торговая сеть планирует сосредоточиться на развитии формата «магазинов у дома».

На данный момент у «Магнита» насчитывается 251 магазин формата гипермаркета и 195 супермаркетов. Бурное развитие услуги по доставке продуктов на дом, интерес покупателей к посещению больших магазинов падает. Поэтому эти магазины все чаще стали приносить убытки.

Главным претендентом на покупку этих объектов, по данным «Коммерсанта», называется другая торговая сеть «Лента», которая принадлежит миллиардеру Алексею Мордашову. В отличие от «Магнита» она продолжает наращивать свое присутствие в этом сегменте и сохраняет в нем положительную динамику продаж. Покупка уже готовых магазинов позволит «Ленте» сэкономить средства на строительство новых магазинов, и значительно расширить географию бизнеса.

Ориентировочная сумма сделки оценивается в 100 млрд. рублей. По данным издания переговоры в самом разгаре, однако стороны отказались от комментариев.

Косвенно подтверждением этой новости является тот факт, что что ранее «Магнит» уже сокращал число гипермаркетов, а некоторые гипермаркеты планируется перепрофилировать под магазины премиальной продуктовой розничной сети «Азбуки вкуса», которую торговая сеть купила в начале этого года. Ранее также был куплен KazanExpress и запущен собственный маркетплейс «Магнит Маркет»

Что может измениться для российских покупателей? Да в принципе ничего, главное чтобы были деньги на покупки…