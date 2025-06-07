10 ошибок, которые гости ни в коем случае не должны совершать на свадьбах

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На любом мероприятие, включая свадьбу, гости должны вести себя подобающим образом

Свадьба – это одно из главных событий в жизни любой женщины. И естественно влюбленной паре хочется, чтобы все прошло на самом высоком уровне. Но, как это нередко бывает тщательно составленный план брачной церемонии и празднования может вдребезги разбиться о быт – чересчур веселых и активных гостей. Как же нужно вести себя на свадьбах, чтобы всегда быть желанным гостем? На этот вопрос ответил известный новостной портал Business Insider .

Самое первое, и, пожалуй, одно из самых главных, хотя и простых правил, надо вовремя ответить на приглашение, чтобы организаторы мероприятия могли спланировать свои действия.

Второе правило вытекает из первого, если вы дали согласие посетить свадьбу, то вы должны прибыть на свадебную церемонию вовремя. Лучше быть на месте раньше – вполне возможно жениху и невесте может понадобиться какая-нибудь помощь с вашей стороны. Максимальное время, когда нужно быть – не позже, чем за пятнадцать минут до начала церемонии.

Ошибка номер три – это игнорирование дресс-кода. Кроссовки, спортивные костюмы и прочие неподходящие наряды будут смотреться просто дико. Спортивным костюмам место в тренировочном зале, а не на свадебной церемонии.

Правило номер четыре – если вы не жених и невеста, то не стоит одеваться в белое. Это правило касается и ведущего мероприятия. Исключение – маленькие дети. Остальным – категорически запрещено.

Правило пятое. Если вас не пригласили на свадьбу, то не нужно приходить.

Ошибка номер шесть, это фотографирование без разрешения. Не все люди любят, чтобы их фотографии оказывались потом в свободном доступе.

Категорически нельзя приводить на свадьбу с собой незваного гостя. Ему просто может не хватить угощения. И это седьмая ошибка гостей на свадьбах.

Переедание и злоупотребление алкоголем. Это может испортить праздник и вам, и виновникам этого торжества. Это восьмая самая распространенная ошибка гостей на свадьбах.

Девятая ошибка на свадьбах, это перетягивание одеяла на себя. Некоторые гости пытаются затмить собой новобрачных, и это очень плохо.

Десятая ошибка. Не стоит приходить на свадьбу с пустыми контейнерами для еды. Просто надо понимать, что организаторы свадьбы хотят устроить праздник, а не обеспечить вас едой на пару дней.

А если все обобщить, то отметить свадьбу конечно можно и нужно, но во всем нужно знать меру…