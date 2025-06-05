ЦБ объявил войну дроперам. Банкам разрешили вводить лимиты пополнения карт. Кто находится в зоне риска?
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Российским банкам рекомендовано устанавливать лимиты пополнения карт своих клиентов
В России началась борьба с дроперами, людьми, которые предоставляют свои личные данные и банковские карты мошенникам. В целях борьбы с этим злом Банк России принял ряд жестких мер, в частности банкам
Какие будут лимиты пока неизвестно. Банки должны самостоятельно разработать критерии, по которым они будут определять сомнительные операции. Наверняка в первую очередь во внимание будет приниматься финансовая репутация клиента, частота и объем совершаемых операций. С этим все понятно.
Но очевидно, что под данное ограничение могут попасть простые люди. Например, человек регулярно получает денежные переводы от родственников и друзей, это может вызвать подозрение у банковских работников. Или же человек работает фрилансером, и регулярно получает на карту вознаграждение за свою работу.
Опять же по ныне действующим законам россияне могут переводить себе денежные средства в другой банк, лимит по таким операциям составляет 30 млн. рублей. А если банк заподозрит, что ваша карта попала чужому человеку? Все эти переводы могут быть заблокированы, а банк в качестве доказательства, что данная сделка не является криминальной, имеет право потребовать задокументированное доказательство.
Возможно пока паниковать рано, наверняка банки не хотят найти себе большие проблемы, и поэтому будут устанавливать нормальные лимиты. А как дело пойдет, покажет время…