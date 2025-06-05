ЦБ объявил войну дроперам. Банкам разрешили вводить лимиты пополнения карт. Кто находится в зоне риска?

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Российским банкам рекомендовано устанавливать лимиты пополнения карт своих клиентов

В России началась борьба с дроперами, людьми, которые предоставляют свои личные данные и банковские карты мошенникам. В целях борьбы с этим злом Банк России принял ряд жестких мер, в частности банкам рекомендовано устанавливать лимит пополнения банковских карт для своих клиентов. То есть будет установлена максимальная сумма, на которую можно будет пополнить счет за определенный промежуток времени. Но уже сейчас понятно, что данная мера может ударить по простым людям.

Какие будут лимиты пока неизвестно. Банки должны самостоятельно разработать критерии, по которым они будут определять сомнительные операции. Наверняка в первую очередь во внимание будет приниматься финансовая репутация клиента, частота и объем совершаемых операций. С этим все понятно.

Но очевидно, что под данное ограничение могут попасть простые люди. Например, человек регулярно получает денежные переводы от родственников и друзей, это может вызвать подозрение у банковских работников. Или же человек работает фрилансером, и регулярно получает на карту вознаграждение за свою работу.

Опять же по ныне действующим законам россияне могут переводить себе денежные средства в другой банк, лимит по таким операциям составляет 30 млн. рублей. А если банк заподозрит, что ваша карта попала чужому человеку? Все эти переводы могут быть заблокированы, а банк в качестве доказательства, что данная сделка не является криминальной, имеет право потребовать задокументированное доказательство.

Возможно пока паниковать рано, наверняка банки не хотят найти себе большие проблемы, и поэтому будут устанавливать нормальные лимиты. А как дело пойдет, покажет время…