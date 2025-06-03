Вступили в силу новые правила смены пароля на «Госуслугах». Что изменилось?

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Новые правила не позволят мошенникам использовать доступ к мобильному устройству пользователя

Портал “Госуслуги” с 1 июня меняет правила изменения пароля. Пользователи теперь будут получать код для подтверждения операций только при выполнении одного условия.

СМС с кодом придет на телефон только в том случае, если в данный момент человек не разговаривает по телефону.

Как сообщили в МВД, данные изменения необходимы для того, чтобы мошенники не смогли получить доступ к устройству с использованием схемы демонстрации экрана.

Данный закон был принят еще в апреле 2025 года, и он направлен на защиту россиян от кибермошенников. То есть теперь по новым правилам, СМС с кодом придет только после того, как абонент закончит телефонный разговор.

По мнению главы Минцифры Максута Шадаева, любой код получаемый посредством СМС является серьезной опасностью.

“Это является основным передаваемым фактором, который позволяет мошенникам получить доступ”, — заявил глава ведомства.

Вероятнее всего это не первое ужесточение правил восстановления пароля на «Госуслугах», за ним последуют новые. В частности Минцифры работает над тем, чтобы для смены пароля использовать биометрию, либо идентификацию в МФЦ. В качестве третьего варианта могут быть задействованы банковские приложения.

Возможно смена пароля в будущем займет гораздо больше времени, однако это необходимо ради безопасности. Мошенники постоянно меняют схемы доступа к “Госуслугам”, в частности пытаются спровоцировать ситуацию, при которой люди самостоятельно обращались в «техническую поддержку» на поддельный номер. Для этого они присылают письма, которые замаскированы под автоматические сообщения техподдержки, в мессенджер или на электронную почту. В этих сообщениях они предупреждают, что кто-то якобы смог получить доступ к их учетной записи, и просят позвонить по указанному номеру.

Поэтому каждое сообщение подобного рода необходимо несколько раз проверить…