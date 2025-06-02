Российские дилеры требуют запретить онлайн-продажи автомобилей

Источник фото: globallookpress.com

Продажи авто через интернет набирают популярность

Сегодня ни один человек не мыслит свою жизнь без покупок в интернете. Практически вся торговля переместилась в онлайн. Все это больно бьет старым добрым офлайн магазинам. Уже даже крупные продуктовые сети жалуются на маркетплейсы, потому что они у них отбирают прибыль. Автомобили продавать в интернете стали относительно недавно, и пока эта услуга находится на стадии формирования, но российские автодилеры решили действовать на опережение.

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) обратилась в ФАС с требованием запретить прямые онлайн-продажи автомобилей производителями и дистрибьюторами. Соответствующие ограничения также планируется включить в готовящийся национальный план по развитию конкуренции на 2026–2030 гг.

Таким образом автодилеры пытаются себя оградить от потери прибыли в будущем, а также устранить конкурентов. При развитии онлайн-продаж авто, они также теряют доход не только транспортных средств, но и сопутствующих услуг.

В нынешней версии проекта распоряжения правительства, прописано развитие прямых онлайн-продаж автотехники от производителей и дистрибьюторов населению в объеме не менее 5% от общей реализации к концу 2026 г

Однако юристы считают, что ФАМ вряд ли поддержит эту инициативу, поскольку любой человек вправе выбирать, каким способом покупать тот или иной товар, а это значит как раз ограничение той самой конкуренции.

Хотя с другой стороны покупать такую дорогостоящую “игрушку” как авто через интернет весьма опасно, все же хочется все посмотреть в реальной жизни. Может быть эта услуга еще и не приживется. Надо просто немного подождать…