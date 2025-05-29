Провокаторы внутри страны? Стали известны подробности о заказчике слухов о заморозке вкладов

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Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский открыл завесу тайны про слухи о заморозке вкладов

В начале этого года Россию сотрясали слухи о том, что вклады населения в российских банках будут заморожены. Для большей реальности была придумана легенда о том, что вся эта масса денег почти 60 трлн. рублей хлынет на рынок, и вызовет гиперинфляцию. Не трудно было догадаться, чем все это могло закончиться, паникой среди населения, большими проблемами самих банков, и так далее.

Если слухи распускаются, значит это кому-то было нужно? Изначально была версия, что это специально делают противники России, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны. Но сегодня окончательно стало известен заказчик этой паники, все оказалось достаточно прозаично.

В интервью изданию “Ведомости” первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский заявил, что слух о заморозке вкладов якобы был «блестящим креативом» пиарщиков крупнейших девелоперов и риэлторских компаний. Таким образом застройщики хотели поправить свои собственные дела, поскольку доля нераспроданных квартир в новостройках неуклонно растет, и уже превышает 30%.

«И действительно, мы видели определенный переток с банковских вкладов в пользу покупки недвижимости. По нашей оценке, на такие покупки пришлось около 10% спроса в конце прошлого года», – поделился банкир. Абсолютных значений он не привел.

Между тем Хоинский не видит в этой истории никакого криминала. Он признает проблему строительной отрасли, и реально благодаря этим слухам застройщикам частично удалось поправить свое положение. Между тем и банки особо не пострадали.

Между тем позволю себе не согласиться с мнением уважаемого эксперта, ибо если бы ситуацию не удалось удержать, то это могло бы привести к серьезным проблемам как в самой банковской системе, там и в российской экономике в целом. А поэтому такой “креатив” должен наказываться…