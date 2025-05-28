Почему важен летний прогрев двигателя авто, и как правильно это делать

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Правильный прогрев двигателя продлит жизнь вашего авто

Холодной зимой можно сплошь и рядом увидеть такую картину – водитель тщательно прогревает двигатель своего автомобиля. Это правильно и важно для здоровья транспорта. Но, не все знают, что данную процедуру нужно проводить и летом. Зачем же это делать? Есть несколько причин:

Прогрев двигателя автомобиля перед поездкой, гарантирует что по всем каналам прокачается масло

Между деталями двигателя вашего авто будет выход на рабочие зазоры

Так как каталитический нейтрализатор рабочих газов выйдет на показатель рабочей температуры, то значительно уменьшится количество вредных выбросов в атмосферу.

Не стоит так же забывать о том, что в современных транспортных средствах производители установили прибор под названием датчик температурного давления. Он показывает водителю, когда автомобиль будет готов к движению. Производители настоятельно рекомендуют после прогрева двигателя стартовать плавно (количество оборотов не должно превышать показание в 30000, чтобы изначально не давать слишком большие обороты на коробку и двигатель.