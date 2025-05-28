Почему важен летний прогрев двигателя авто, и как правильно это делать
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Правильный прогрев двигателя продлит жизнь вашего авто
Холодной зимой можно сплошь и рядом увидеть такую картину – водитель тщательно прогревает двигатель своего автомобиля. Это правильно и важно для здоровья транспорта. Но, не все знают, что данную процедуру нужно проводить и летом. Зачем же это делать? Есть несколько причин:
- Прогрев двигателя автомобиля перед поездкой, гарантирует что по всем каналам прокачается масло
- Между деталями двигателя вашего авто будет выход на рабочие зазоры
- Так как каталитический нейтрализатор рабочих газов выйдет на показатель рабочей температуры, то значительно уменьшится количество вредных выбросов в атмосферу.
Не стоит так же забывать о том, что в современных транспортных средствах производители установили прибор под названием датчик температурного давления. Он показывает водителю, когда автомобиль будет готов к движению. Производители настоятельно рекомендуют после прогрева двигателя стартовать плавно (количество оборотов не должно превышать показание в 30000, чтобы изначально не давать слишком большие обороты на коробку и двигатель.