Общество

Почему важен летний прогрев двигателя авто, и как правильно это делать

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
авто лайфхак

Источник фото: pixabay.com

Правильный прогрев двигателя продлит жизнь вашего авто


Холодной зимой можно сплошь и рядом увидеть такую картину – водитель тщательно прогревает двигатель своего автомобиля. Это правильно и важно для здоровья транспорта. Но, не все знают, что данную процедуру нужно проводить и летом. Зачем же это делать? Есть несколько причин:

  • Прогрев двигателя автомобиля перед поездкой, гарантирует что по всем каналам прокачается масло
  • Между деталями двигателя вашего авто будет выход на рабочие зазоры
  • Так как каталитический нейтрализатор рабочих газов выйдет на показатель рабочей температуры, то значительно уменьшится количество вредных выбросов в атмосферу.

Не стоит так же забывать о том, что в современных транспортных средствах производители установили прибор под названием датчик температурного давления. Он показывает водителю, когда автомобиль будет готов к движению. Производители настоятельно рекомендуют после прогрева двигателя стартовать плавно (количество оборотов не должно превышать показание в 30000, чтобы изначально не давать слишком большие обороты на коробку и двигатель.

«Российская газета» опубликовала информацию от эксперта по автомобилям Юлии Трушиной, которая подчеркнула, что летний прогрев двигателя особо важен для транспортных средств с большим пробегом, или у которых есть турбонаддувный прогрев. Такие авто нужно прогревать не менее минуты, тогда как для остальных хватит и тридцати секунд. Как итог, это небольшое правило поможет сохранить «здоровье и долголетие» двигателя вашего автомобиля.

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