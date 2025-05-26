Ситуация вокруг самолета “Байкал” стала еще более запутанной, после заявления Силуанова

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Силуанов сделал весьма интересное заявление по ситуации вокруг самолета «Байкал»

Настоящий детектив развивается вокруг российского легкомоторного самолета «Байкал». Сегодняшнее заявление Министра финансов России Антона Силуанова окончательно запутало ситуацию.

Напомним, что не так давно Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил , что разработка «Байкала» зашла в тупик, и все работы в этом направлении прекращены.

«Вы знаете, что у нас велась работа по разработке малого самолета «Байкал». Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолета «Байкал» у нас не ожидается».

Устранение конструктивных недостатков у данного самолета требует почти полную его переработку, а также инвестиции, превышающие сумму в 4 млрд. рублей. Единственным выходом из ситуации чиновник назвал модернизацию “старичка” Ан-2.

Однако сегодня в дело вмешался Силуанов, который в свою очередь заявил , что все идет по плану.

«Самолет »Байкал« строится в плановые сроки, средства из бюджета на него выделяются, мы не экономим».

Также в СМИ было сообщение, что конструкторы самолета работают в штатном режиме, и не понимают о каких проблемах идет речь. Чуть позднее о проблемах с “Байкалом” опровергли в Минпромторге.

А между тем на разработку самолета «Байкал», который должен был стать основой российской малой авиации, уже из госбюджета потрачено 3,5 млрд. рублей.

Собственно возникает вопрос, кто из двух очень высокопоставленных чиновников говорит правду, а кто лжет. По словам Силуанова деньги активно осваиваются, но при этом абсолютно непонятно полетит «Байкал» или нет. Может Силуанов испугался Путина, который лично следит за ходом работ по разработке “Байкала”, а может Трутнев, саботирует работу? Ей-богу хоть делай ставки на тотализаторе...