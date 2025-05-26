Предвыборный популизм. В Госдуме рассмотрят законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам

Источник фото: globallookpress.com

В Госдуме предожили ввести новые социальные выплаты для малообеспеченных граждан

Проект о выплатах домохозяйкам недавно был внесен на рассмотрение в Госдуму. Данная ежемесячная поддержка должна поддержать семьи с невысоким доходом.

Представитель ЛДПР Ярослав Нилов, который является Главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в своем Телеграм-канале он рассказал, что в данный момент идет работа над законопроектом , благодаря которому домашние обязанности женщины будут признаны трудом. И домохозяйкам будет положена ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума в данном регионе.

По словам Нилова, этот проект разрабатывался уже довольно давно, еще по поручению главы ЛДПР Владимира Жириновского. Наша партия считает, что домашний труд, это тоже труд – настоящая полноценная работа. А раз это работа (которая имеет большое отношение как для семьи, так и для общества), то ее необходимо оплачивать. И такая выплата будет отличной поддержкой со стороны государства для нуждающихся семей. К примеру, для бюджетников.

Самое главное требование чтобы получить данную выплату, пояснил Нилов, чтобы у домохозяйки был безработного. И как раз в этом статусе, будет выделена отдельная категория – «домохозяйка».

Как следует из пояснительной записки, данный законопроект поможет получить ежемесячную выплату лицам, которые заняты только домашними делами, то есть уходом за детьми возрастом от 1.5 лет, а также уходом за престарелыми родителями и/или детьми-инвалидами.

Все это конечно выглядит здорово, но есть пара нюансов. Почему этот законопроект внесен на рассмотрение только сейчас, когда скоро начнутся выборы? И откуда в бюджете возьмутся средства на эти выплаты? Пока это выглядит как пиар и желание набрать «предвыборные очки».