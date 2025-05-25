Суд решит судьбу игры «Мир танков» в России

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Га дня х суд примет решение по запрету популярной игры в России

Похоже на днях может исполнится мечта многих жен, которые видели своих мужей, играющих в «Танки» и очередной, раз вопрошали: "Когда же ты уже наиграешься? Закройте кто-нибудь эту игру!"

Вот, что называется женский крик души был услышан и проекты «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz похоже будет закрыт на территории Российской Федерации.

Представители компании-разработчика «Леста Игры» (Lesta Games) создавшей данные виртуальные баталии официально выступили и заявили, что им были предъявлены настолько серьезные обвинения, что «Леста» в данный момент находится на грани полного закрытия. Государство решило не откладывать дело в долгий ящик, и уже 27 мая этого года состоится заседания суда. Именно суд решит судьбу как Lesta Games, так и игр данной компании, как уже выпущенных, так и тех, которые находятся в процессе разработки. Об этом сообщил интернет-ресурс MetaCybersport.

Ситуация вокруг «Лесты» не обострилась «за один день». Еще в апреле 2025 года Таганский районный суд Москвы согласно иску, Генеральной прокураторы Российской Федерации приняло решение арестовать архивы данной компании. Хотя официальные причины не разглашались, самой правдоподобной версией является связь Lesta Games с ее бывшей основной компанией Wargaming, которая ушла из России и Белоруссии сразу после начала Специальной военной операции.

Предъявленное обвинение в адрес Lesta Games и Wargaming тяжелое – экстремизм. Генеральная прокуратура требует закрытия «Лесты» и передачи всей собственности компании в собственность государства. Так что 27 мая в Таганском районном суде Москвы начнется процесс, после которого возможно все эти сотни тысяч побед любителей компьютерных игр превратятся в ничто. И жены вздохнут с облегчением. До следующего увлечения своих мужей…