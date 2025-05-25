Ограниченно трудоспособные. С какими трудностями сталкивается поколение 55+ при трудоустройстве

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Несмотря на дефицит рабочей силы, у людей предпенсионного возраста есть множество проблем с тудоустройством

Нынешнее поколение людей старше 55 лет принято называть неудачниками, и на это есть несколько причин. На долю этих людей пришлось сразу несколько больших кризисов, а также из-за пенсионной реформы они будут вынуждены дольше работать. И вроде бы дефицит на рынке труда играет им на руку, но и здесь не все так просто.

Журналисты издания МК провели небольшое исследование , и выяснили, на какие вакансии людей предпенсионного возраста берут охотно, а на какие должности им дорога закрыта.

Стоит отметить, что каждый случай индивидуален, и главную роль играет здоровье и физическое состояние человека, тем не менее везде есть свои нюансы.

Людей старше 55 лет с удовольствием берут на производство. Именно среди этого поколения еще остались грамотные инженеры, а также квалифицированные сварщики и токари. А вот устроится на работу офисом в качестве менеджера будут большие проблемы. Здесь работодатели отдают предпочтение более молодым сотрудникам.

Самое распространенное место работы для женщин в возрасте, это продавцы в отделы с продуктами питания, в основном хлебобулочных изделий. Пенсионеры на такую работу идут с удовольствием, поскольку это позволяет им иметь хоть какие-то дополнительные деньги к пенсии.

Кассиры в “Магнитах” и “Пятерочках” тоже популярное место работы для нынешнего поколения 55+, причем часто за кассой можно увидеть и работников мужского пола.

Еще одна вакансия, на которую охотно берут людей предпенсионного возраста, это сиделки, но тут есть ограничение в виде медицинского образования.

Из всего написанного можно сделать простой вывод, что в основном людей старше 50 лет ждут на тяжелой и монотонной работе с небольшим или средним уровнем оплаты труда.

Однако психологи отмечают, что главный недостаток таких работников, это неумение приспособится к новым экономическим условиям. Если человек готов меняться, то ему гораздо проще.

Вот и получается, что старшее поколение до сих пор вывозят эту страну на своих плечах, пока молодежь снимается в разных тик-токах.

Но в любом случае многое зависит от человека, его образования, коммуникабельности, и других навыков. А дефицит рабочей силы на рынке труда пока играет на стороне старшего поколения…