Советы кинолога. Как правильно ухаживать за шерстью питомцев в жару

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Лето трудная пора для животных, для которых жара превращается в настоящее испытание

Совсем скоро начнется настоящее лето. Как подготовить ваших питомцев к жаркой погоде?

Не все знают, но летом нужно обратить внимание за состояние шерсти своих домашних любимцев. Об этом информационному ресурсу Life.ru рассказала доцент Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова.

Каждую неделю рекомендуется вычесывать короткошерстных собак (доберманы, бигли, таксы) при помощи специальных фурминатора или специальных «чесательных перчаток». Цель данной процедуры – улучшить циркуляция кожи (то есть принудительно охладить ее), а также убрать отмершие фрагменты собачьей шерсти.

Во время летней жары очень актуальна короткая стрижка шерсти. Длина волосяного покрова состригается до 2-3 сантиметров и вашему питомцу будет комфортно – процесс терморегуляции будет в норме. А вот бритье «под ноль» категорически не рекомендуется – если собака или кот выходят на улицу, то жаркие солнечные лучи обожгут его непривычной для такой температуры кожу.

Купанию питомцев тоже стоит обратить внимание. Специалисты-ветеринары рекомендуют использовать шампуни с добавление экстракта алое или ментола. А купать летом собак рекомендуется не реже чем раз в 2-3 недели.

Как оказалось, на питание в летний период тоже нужно обратить внимание. В рацион стоит добавить жирные кислоты Омега-3 и витамины группы В. Также нужно часто менять воду в миске, чтобы она не застаивалась.

И последний, и самый важный пункт – своевременная обработка от паразитов и не забыть о прививке от бешенства. Теперь ваш питомец полностью готов к лету!