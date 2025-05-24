Финансист рассказал, какой подвох сулят вклады банков со ставкой в 31%

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Банки стали предлагать вклады с очень высокими процентами. Почему к таким предложениям нужно относиться очень острожно?

В последнее время российские банки стали предлагать вклады для населения с доходностью 30 и 31%. Весьма заманчивое предложение, и многие россияне стали задумываться, чтобы им воспользоваться. Однако специалисты предупреждают, что у таких предложений есть много подвохов.

Ведущий аналитик компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова исключила вероятность того, что это является предвестником повышения ключевой ставки. Такие предложения являются маркетинговым ходом, с целью привлечения в банк новых клиентов.

При этом у вкладов с доходностью 31% годовых есть целый ряд ограничений.

Во-первых, у них ограниченный срок действия, обычно такой вклад открывается всего лишь на два месяца.

Во-вторых, воспользоваться таким эксклюзивным предложением может только новый клиент, либо клиент должен внести на счет новые деньги, которые были на счетах в других банках.

Также подобные вклады ограничены суммой, и клиент должен выполнить ряд условий. Например, он должен потратить по банковской карте определенную сумму и так далее. Если клиент не выполнит данный “квест”, то ставка по вкладу снижается до уровней ниже ключевой ставки.

Еще один важный момент, который необходимо держать в голове, что высокие проценты по депозитам обычно предлагают банки, имеющие проблемы с балансом, и им необходимо срочно привлечь живительную наличность. Следователь к таким предложениям нужно относиться вдвойне острожно.

В июне ЦБ с большой долей вероятности снизит клюеву ставку, следовательно, все банки снизят проценты по депозитам. Поэтому сегодня выгоднее открывать вклады на длительный срок, и тем самым зафиксировать свою доходность…