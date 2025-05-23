Известный стриминговый сервис OnlyFans выставлен на продажу

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Влаедльцы OnlyFans просят за данный проект очень большие деньги

Известный британский стриминговый сервис OnlyFans выставлен на продажу. Компания Fenix International Ltd хочет избавиться от этого актива на большие деньги.

Как стало известно изданию Reuters , переговоры о возможной продаже идут уже в марте этого года. Владелец хочет получить от продажи $8 млрд. Сделку о продаже продвигает инвестиционная компания из Лос-Анджелеса Forest Road Company.

OnlyFans известен тем, что позволяет своим пользователям взимать плату за контент откровенного характера. При этом каждый пользователь платит руководству сервиса комиссию в размере 20%. Пик популярности OnlyFans пришелся на время ограничений пандемии COVID-19.

Инвестиции в OnlyFans в принципе себя могут оправдать. По итогам 2023 года доход компании составил $6,6 млрд. То есть при запрашиваемой цене владельцем, покупка может окупиться за полтора года, но это только в том случае, если ситуация не изменится в худшую сторону.

Также OnlyFans является привлекательным и для авторов контента, которые с начала 2016 года заработали на нем более $20 млрд. Есть истории, когда люди хвастались своими миллионными заработками на этом стирминговом сервисе.

По данным Reuters , сделка может быть достигнута в ближайшие недели. Также рассматривается возможность первичного размещения акций (IPO). В таком случае любой желающий может прикупить себе долю в этом интереснейшем бизнесе.

На данный момент единственным владельцем OnlyFans является украинско-американский предприниматель Леонид Радвинский. Он приобрел компанию в 2018 году, и за последние три года выплатил дивидендов на общую сумму в $1 млрд.

При этом OnlyFans фигурирует в нескольких десятках криминальных случаев, связанных с сексуальным насилием и торговлей людьми, которые сегодня расследуются в США.

С другой стороны возникает вопрос, если бизнес приносит такие доходы, то зачем от него избавляться. Или мы чего-то не знаем?