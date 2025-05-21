Время сбросить маски. Россиянам могут запретить на сайтах знакомств пользоваться фотошопом

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Депутаты считают, что люди на чайтах знакомств должны видеть реальную картину

В Госдуме предложили навести порядок в работе российских сайтов знакомств, а точнее запретить пользователям выкладывать фотографии отредактированные с помощью фотошопа.

По данным Telegram-канала SHOT, с такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР.

«Мы живём в эпоху, когда цифровые технологии позволяют буквально перерисовать человека: стереть возраст, изменить черты лица, создать образ, который не имеет ничего общего с реальностью. И когда такие «маски» становятся нормой, страдают самые уязвимые», — заявил нам куратор молодёжной организации партии Дмитрий Шатунов.

В какой-то мере идея здравая, учитывая еще тот факт, что данными сайтами могут пользоваться и мошенники. Главной проблемой является техническая сторона этого дела, а именно как осуществить запрет? Для этого предлагается запретить загружать в дейтинг уже готовые кадры и фотографироваться в самом приложении или на сайте. При этом возможность редактировать фото будет отсутствовать. Это позволит противоположному полу оценить реальную внешность своего потенциального партнера, и только потом вступить в диалог и назначить встречу.

Другой вариант предусматривает разработку специального алгоритма под контролем Роскомнадзора или на основе ИИ, который будет анализировать загруженное на сайт фото и распознавать признаки фотошопа. Если владельцы сайта будут игнорировать требование закона, их ждет наказание в виде штрафа.

Это уже не первая попытка взять под контроль индустрию знакомств. Ранее скандально известный депутат Виталий Милонов предложил создать официальный сайт знакомств на Госуслугах. Позднее партия “Новые люди” направили в МВД запрос отмечать на сайтах знакомств людей с непогашенной судимостью за преступления насильственного характера.

Однако психологи предупреждают, что запрет загружать на сайт знакомств отредактированных фото, может оттолкнуть пользователей обоих полов, поскольку они это могут расценить как вторжение в их личную жизнь. С другой стороны в предложении депутатов есть здравая идея. Люди будут видеть реальную картину, и у них будет меньше разочарования…